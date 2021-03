Le climat et la biodiversité

L'apparition des 1ères cellules vivantes il y 3 milliard d'années, la biodiversité et l'évolution climatique...

Jean Yves Cretin, Bruno Vermot Desroches, Gérard Galliot font un parallèle entre l'évolution du vivant et l'évolution du climat sur la terre depuis plusieurs milliards d'années. Et fort de constater que la régulation du vivant se fait naturellement par une convergence de causes naturelles. Reste une question : L'impact de l'homme sur la biodiversité et sa destruction avec la pollution, l’implantations de plantes envahissantes…

Un magazine "Electron libre" animé par Claude Farque.