Le clip vidéo de l’équipe de soins palliatifs de l’hôpital de La Châtaigneraie

Avec son clip "Garder le fil", reprise du groupe Trois Cafés Gourmands, le personnel soignant de cet hôpital à voulu informer de la manière dont on travaille dans un service de soins palliatifs. Les soignants parlent de la mort, de leurs "trucs" pour y faire face et de la relation aux familles. Plus de détails dans ce 22 minutes avec une partie de l'équipe médicale de ce service, Sonia Morvan, François Chouteau, Marie Bonneau et Hélène Parpaillon.

Garder le sourire

Pour ce projet artistique, plus de 35 professionnels y ont participé. "On voulait montrer le travail d'équipe et casser l'image négative des soins palliatifs", explique Sonia Morvan, la cadre de soins à l'hôpital.

Dans le clip, les soignants ont le sourire, s’amusent dans les couloirs et se soutiennent. Le clip peut être vu ICI.