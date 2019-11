Le club d'entreprises inclusives est lancé dans l'Indre et Loire

Le Club d'Indre et Loire des entreprises inclusives est lancé. 9 sociétés viennent de signer une charte pour s'engager dans une démarche d'échange, de partage, de mise en réseau afin faciliter la formation et l'embauche de personnes éloignées de l'emploi.



La communauté de communes du Grand Chambord veut obtenir le label Grands sites. Une démarche de travail est engagée pour penser le territoire et sa protection face à l'augmentation de l'affluence touristique.