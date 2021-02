Titres

Le CNRS et la région renforcent leur partenariat avec la signature d'une convention pour 5ans. Son objectif : renforcer la recherche fondamentale tout en renforcant le travail avec les industrie et les univertsités de la région. Cette convention fixe aussi des priorités de recherche pour l'année 2021.



L'agriculture au coeur des discussions. Une rencontre il y a peu entre la

sénatrice de l'Indre Nadine Bellurot et la confédération paysanne. L'occasion d'évoquer de nombreuses thématiques.



Le plan action coeur de ville qui se poursuit à Bourges. Le directeur national était en visite dans le centre berruyer vendredi dernier. L'occasion pour lui de rappeler l'importance du programme pour les villes moyennes.



Et on restera à Bourges en fin d'édition. La ville veut changer sa politique sportive. Pour ça elle lance en mars les assises du sport, qui auront lieu en visioconférence. Tous les berruyers sont invités à contribuer.