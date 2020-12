Le coffret cadeau "Jura Box séjours et escapades" - Sa fonction

La « Jura Box séjours et escapades » pour soutenir les hôteliers-restaurateurs et la filière tourisme du département.

Ce coffret contient un chèque cadeau d’une valeur de 80 ou 160 euros au choix, à faire valoir chez les professionnels associés, une quarantaine actuellement, jusqu’au 31 décembre 2021.

Cet outil a aussi pour but de mettre en valeur les atouts et spécialités jurassiennes.