Le collectif Marchons enfants manifeste à nouveau contre le projet de loi bioéthique

Le collectif Marchons enfants appelle une nouvelle fois à manifester contre le projet de loi de bioéthique. Ce collectif rassemble, au niveau national, une vingtaine d’associations concernées par la défense de la famille ou du droit des enfants. En Vendée, les plus actives sont les Associations familiales catholiques, Alliance Vita et la Manif pour tous.

Après 2 manifestations nationales à Paris les 6 octobre 2019 et 19 janvier 2020, une soixantaine de manifestations sont organisées samedi dans toute la France, en raison du contexte sanitaire. Dans les Pays de la Loire, 2 manifestations sont prévues, à Nantes et au Mans.

Si le collectif Marchons enfants se mobilise à nouveau samedi, c’est parce que le projet de loi de bioéthique doit arriver très prochainement en 2ème lecture au Sénat. Pour rappel, il a été adopté en 2ème lecture à l’AN dans la nuit du 31 juillet au 1er aout, avec 60 voix pour, 37 contre et 4 abstentions.