Le collectif Mont' à Vélo de Montbrison

Entre autres avantages, le vélo est un outil écologique de déplacement, participe au bon état de santé de la population et aide les personnes à faible revenu à circuler librement.



Mais pour cela, la continuité des pistes cyclables et leur sécurité sont nécessaires. C'est ce à quoi s'emploie le collectif Mont' à vélo en travaillant avec les municipalités de Montbrison et alentour et avec la communauté d'agglomération Loire Forez. Cette émission avait été programmée initialement fin mars 2020 mais elle est plus que jamais d'actualité. Alors tous en selle !