Le collectif Place aux piétons en Alsace

Aujourd’hui, l'invité de la rédaction est Jean-Claude Daussy.

Il est président du comité régional de la fédération française de randonnée et le responsable du collectif Place aux piétons en Alsace.

C’est un collectif qui a vu le jour il y a deux semaines. Et son ambition, c’est de faire que le piéton retrouve sa place sur la route et qu’il s’y sente en sécurité. Emma Steven.