Le collège Jean Rostand à Argentan labellisé E3D

La labellisation E3D : un levier pour engager les écoles et les établissements vers un projet global de développement durable. A Argentan au collège Jean Rostand, c'est Franck Malherbe professeur de science de la vie et de la terre qui mène les divers ateliers accompagné par Jeanne Alexandre, conseillère principale d'éducation. Et quand les enfants prennent la parole pour défendre la Nature c'est... époustouflant.