Le Comité Régional de Tourisme anticipe la surfréquentation estivale

Attirer les touristes en préservant les espaces naturels protégés de la région Sud PACA, c'est l'objectif du plan "une cop d'avance" portée par la Région Sud et le Comité Régional de Tourisme.

La Région Sud PACA et le Comité Régional de Tourisme lancent la saison estivale, à quelques jours de la réouverture complète des bars et restaurants le 9 juin prochain et de la levée du couvre-feu le 30 juin.

L'objectif est clair : pas une minute à perdre pour la relance économique de la région mais sans sacrifier les espaces naturels protégés, qui représentent 60% du territoire de Provence-Alpes et Côte d'Azur.

On a tous besoin du Sud

Après le succès de la campagne de communication de 2020 le Comité Régional de Tourisme remet le couvert pour sauver la saison estivale 2021. Après 9 mois de terrasses, bars et restaurants fermés, de commerces "non-essentiels" aux rideaux de fer baissés, il faut sauver ce qui peut encore l'être pendant l'été.

Le tourisme représente tout de même 10% des emplois de PACA et 19,8 milliards d’euros de consommation touristique (13% du PIB régional). Attirer les touristes français, et les quelques touristes étrangers vaccinés, que toutes les régions vont devoir se disputer est donc d'une importance économique capitale.

Pour François De Canson, président du CRT (comité régional de tourisme) la bonne gestion de la fréquentation touristique est une volonté de longue date.

Rediriger les touristes

La surfréquentation concerne principalement certains endroits emblématiques, comme la calanque d'En-Vau à Marseille, le lac de Saint-Croix ou le massif de Sommets du Teillon dans le Verdon.

Pour éviter ce phénomènes d'invasion de certains endroits et toutes les conséquences environnementales liées à cette surfréquentation le Comité Régional de Tourisme a signé un partenariat avec l'application de traffic routier Waze pour "influencer en direct les flux des visiteurs".

Vendre l'éco-tourisme

Depuis 2019 une action commune entre le CRT, les Parcs nationaux, les Parcs naturels régionaux, l’Agence Régionale pour l’Environnement et la Biodiversité (ARBE), les agences de développement touristiques départementales et la Fédération Régionale des Offices de Tourisme, et la Région Sud, vise à développer une filière d'écotourisme régional.

Concrétement, les acteurs du tourisme dans notre région mettront en avant des initiatives touristiques respectueuses de l'envrionnement, tout en sensibilisant les visiteurs et touristes sur la fragilité des espaces naturels protégés qu'ils sont invités à respecter et apprécier.