Le comité Rhône de la Ligue contre le cancer reste mobilisé malgré l'épidémie

Yves Barou, vice-président du comité du Rhône de la Ligue contre le cancer, revient sur les grands enjeux portés par l'association. Il est au micro de Marie Leynaud.

Créée par Justin Godard en 1918, la Ligue contre le cancer se bat depuis plus de 100 ans.

Partout en France, la Ligue est sur tous les fronts de la maladie : elle initie et finance des projets de recherche, informe, sensibilise, participe à la prévention des risques de cancer, apporte des aides concrètes aux personnes malades et à leurs proches et œuvre auprès des institutions et des entreprises afin de promouvoir les droits des usagers du système de santé et l’éducation à la santé.

La recherche :

L'aide aux malades :

La prévention :

La mobilisation de la société civile contre le cancer :

L'action bénévole au sein de la ligue :

Pour toutes informations, contactez le Comité départemental du Rhône par téléphone au 04 78 24 14 74.

Adressez vos dons au 86 bis rue de Sèze 69006 LYON ou via le site internet www.ligue-cancer.net