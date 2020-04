C’est un terme de droit criminel : la peine de l’isolement dans les prisons, le fait d’être retiré, isolé, d’être enfermé dans des limites étroites.C’est l’interdiction de quitter sa chambre, son logement, sa ville. Bref c’est tout l’inverse de ce qu’on nous avons vécu jusqu’à maintenant, de ce que l’on nous a transmis : le vivre ensemble et cette communion aux mêmes événements.

Pour la majorité, la messe de Pâques ou les Accroches Coeurs participent de ce besoin d’être ensemble. Voilà le confinement c’est presque l’inverse de la communion.

Mais le confinement n’est pas quelque chose qui fige la vie, à l’extérieur ou à l’intérieur.

Le confinement est intérieur et extérieur

Le confinement n’est pas qu’individuel, personnel, intérieur. Il remodèle par exemple l’espace public, parce que nous ne devons sortir que pour aller faire nos courses vitales, alimentaires tout au moins : nos rues sont calmes, mais on fait la queue à l’entrée des supermarchés dans un silence de mort ou on reste enfermé dans sa voiture au drive. Aux Etats-Unis, on remarque la faible contamination du coronavirus dans certains Etats parce que les logements ce sont principalement des pavillons, sans vie de quartier, dont le lien avec l'extérieur est la seule voiture. Même constat dans certains départements français ruraux….

Mais est ce vivable dans les villes ? !

Après quelques jours d’hésitation des pouvoirs publics, les petits marchés ont resurgi, des magasins se sont ouverts pour la vente de paniers des maraichers au public.

Les municipalités, cependant, hésitent à redonner de l’espace, la chaussée, aux piétons ou aux cyclistes. Pour le piéton il y a pourtant la nécessité de maintenir la distanciation avec les autres !

Pour le cycliste c’est différent la distanciation est évidente. Plusieurs grandes villes tel que Bogota, Mexico, Calgary, New York ou Berlin ont transformé des voies de voiture en large voies cyclables : cela s’appelle de l’urbanisme tactique - qui expérimente et s’adapte - et on aimerait que les villes françaises s’y mettent.

Le confinement remodèle aussi nos relations

Le confinement remodèle aussi nos modes de relations : c’est la chance de disposer des applications type WhatsApps, Discord, Skype et autres, ou des conférences téléphoniques qui nous permettent de poursuivre pour certains notre travail comme de générer des moments d’échange avec nos amis ou notre famille.

Ces moments, limités dans le temps, - 10 ou 45 mn - concentrent aussi ce que nous avons à dire ou à transmettre. Parceque les étreintes et les câlins n’existent plus, sans doute allons nous perfectionner ce mode de relation en privilégiant la voix et la transmission de l’émotion…

Faire vibrer

Pour terminer une dernière idée : le confinement appelle la résilience, c’est à dire notre capacité à résister au choc, à triompher du traumatisme et à vivre positivement malgré le coronavirus qui ne va sans doute jamais disparaitre complètement.

Alors à nous donc de créer en devenant plus agile et créatif que jamais.

On a le temps d’y cogiter : l’étude américaine d’un grand cabinet de conseil le Boston Consulting Group, basé sur les projections au 25 mars dernier, et publié hier, indique que la France atteindrait son pic épidémique non pas la semaine prochaine, mais autour de la 3ème semaine de mai, et donc cela veut dire une fin du confinement au mieux la deuxième semaine de juin et au pire la 4ème semaine de juillet.

De quoi nous laisser sans voix, ou presque ? Mais non : bon confinement dans notre Maison Commune, bonne Pâques et à la semaine prochaine !