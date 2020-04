Le confinement engendre une pollution liée au numérique et à Internet

Alors que beaucoup de professionnels sont en télétravail à cause du confinement, l’agence de l'environnement de la région Centre alerte sur l’impact du numérique, sur les pollutions engendrées et donne quelques conseils pour adapter son travail en conséquence.



Comment les artisans vivent-ils les mesures imposées par le confinement ? Face à la baisse de leur activité, la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Indre les contacte pour répondre à leurs questions.



Depuis quelques jours un couvre feu est en vigueur à Bourges. Pourquoi cette décision ? Vous entendrez le maire Pascal Blanc dans quelques instants.



Et pourquoi pas envoyer un dessin pour une personne seule ? Les résidents des EHPAD subissent aussi le confinement. Des initiatives se mettent en place pour eux, comme l'envoi de dessins pour leur redonner le sourire.