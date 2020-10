Le conseil de développement lance le jeu du pays Sarreguemines Bitche

Samedi 17 octobre, le Conseil de développement de l'arrondissement de Sarreguemines/Bitche a officialisé le lancement de son jeu de plateau.



Florence Soriano- Gafiuk, présidente du conseil de développement présente Le Jeu des Pays Sarreguemines Bitche qui permettra au connaisseur du territoire de s'affronter grâce à plus de 500 questions et ce, de 7 à 107 ans ! Retrouvez le jeu dans plus de 26 points de vente au prix de 29,90 €.