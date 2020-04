Le Conseil départemental inquiet pour le tissu économique de l'Allier

Session budgétaire

Alors qu'il l'avait annoncé la semaine dernière, la session budgétaire sera finalement reportée. Les textes actuels permettent au président du Conseil départemental de gérer les décisions urgentes.

Economie

Claude Riboulet s'est déclarée très inquiet sur la situation économique des entreprises de l'Allier. Outre les mesures annoncées par la région, les départements travaillent également au soutien du monde économique avec notamment en prévision un plan de relance sur le long terme.

Pour la période du 16 au 31 mars 2020, 73 chefs d’entreprises industrielles du département ont déclaré des difficultés. Leurs principales problématiques portaient sur l’arrêt de leur activité (20%), les baisse des commandes (13%) et la mise en place du chômage partiel (12%).

L’équipe de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est joignable sur un numéro vert régional d‘urgence en faveur des entreprises : le 0 805 38 38 69.

Cellule d’écoute pour les agents du Département

En interne, les 1600 agents du Conseil départemental peuvent bénéficier d'une cellule d'écoute en cette période de stress et de questionnement.

Pour accompagner les Bourbonnais, le Conseil départemental a mis en place une permanence téléphonique, pour toute information générale, à l’Hôtel du département à Moulins au 04.70.34.40.03 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ou par email contact@allier.fr.

Des agents ont également été envoyés en renfort dans des EPHAD. Claude Riboulet en donne deux exemples.

Distribution de masques

Cette semaine, 66 800 masques (dotation sanitaire ARS) ont été distribués aux 45 EHPAD, aux 14 résidences autonomie et résidences services, aux 50 services d’aide à domicile (prestataires

et mandataires), aux 9 établissements de protection de l’enfance et handicapés ainsi que dans les 14 structures départementales (TSD, MSD, UTT et Hôtel du département).

Grâce à des médecins de Commentry, une chaîne de solidarité a permis de recevoir 400 litres de gel hydroalcoolique de la part d’une entreprise du Puy-de-Dôme et la société L’Oréal de Vichy a

livré au Département 800 flacons. Des difficultés demeurent sur les commandes des surblouses.

Les EPHAD restentcependant un sujet d'inquiétude avec une augmentation des cas. On comptait ce jeudi 2 avril 69 résidents confirmés ou susceptibles d'être confirmés et 14 agents dans la même situation dans 10 EPHAD déclarantes.

Reprise de la vaccination des nourrissons.

Les bébés de 2 à 16 mois peuvent de nouveau être vaccinés.

A 1 km de chez soi...

Le site allier.fr propose de se géolocaliser afn de connaître son rayon de déplacement d'un kilomètre autour de chez soi. Il suffit de saisir son adresse et un cercle matérialise le périmètre autorisé de déplacement.

Ls déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile sont autorisés, pour pratiquer une activité physique ou répondre aux besoins des animaux de compagnie. Une attestation est nécessaire.