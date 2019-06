Pour Dijon Metropole, la culture a une place importante et doit être accessible au plus grand nombre. Découvrons l'un des lieux culturels de la Capitale des Ducs : le conservatoire à rayonnement régional de Dijon !

Béatrice Bourély reçoit Christine Martin adjointe à la culture, Jean-Yves Dupont-Lemaire directeur du conservatoire et Laurence Blaise directrice adjointe en charge de la vie culturelle et du public au conservatoire à rayonnement régional de Dijon.