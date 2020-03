Le coronavirus et l'écologie

D’abord l’augmentation des virus en général est la conséquence directe de la déforestation : on assiste aujourd’hui à la réduction des espaces naturels, une archipélisation des forêts qui entraine que par exemple, les chauve souris vont migrer vers les arbres du jardin : un homme croque ensuite un fruit de l’arbre du jardin lequel a déjà été croqué par une chauve-souris, qui y a laissé de la salive, et le virus ainsi migre de l’animal sauvage vers l’homme.

Le réchauffement climatique impacte aussi l’écosystème : les pluies diluviennes sont plus fréquentes et parallèlement les sols deviennent plus durs donc plus imperméables : les eaux stagnantes sont l’endroit où se reproduisent les moustiques… et c’est ainsi que la population des moustiques prolifère et remontent dans nos contrées.

Le rapport entre le coronavirus et la transition écologique

C’est notre capacité à changer lorsque le danger est réellement perçu, est imminent et que la montagne ne semble pas impossible à grimper.

La Nasa nous a montré ce week end les photos satellites de la Chine et de la province de Wuhan où l’on voit que la crise du coronavirus fait chuter de manière spectaculaire les émissions de CO2, divisée par 5 en deux mois qui vont avoir un impact favorable sur la baisse du CO2 mondial cette année. Localement le « smog » orange chinois a disparu aujourd’hui à Wuhan, et lorsqu’il fait beau, le ciel est redevenu bleu. Tout cela s’explique parce que les usines - qui fonctionnent au charbon et au pétroles - sont à l’arrêt ; les habitants de Wuhan, 11 millions d’habitants, à peu près l’Ile de France, ne prennent plus leur voiture, et les vols intérieurs, en Chine, ont baissé de 70 %. Cela nous montre clairement que le ralentissement des énergies carbonées rend la baisse du CO2 possible, ce sera en passant du pétrole et du charbon aux énergies propres cela veut dire que le ralentissement du réchauffement climatique est atteignable.

La crise nous montre aussi qu'un changement d’attitude personnel est possible : Nous avons changé nos habitudes du jour au lendemain pour se saluer ou pour se laver les mains plus souvent : finalement lorsque que le risque est imminent, à court terme, nous sommes capables de changer

Alors il nous faut maintenant garder cette dynamique pour nous projeter dans le moyen et long terme: le réchauffement climatique passe encore trop comme une menace de long terme, retardant nos mises en action.

La prochaine action qui arrive c’est notre vote aux élections municipales. Isolation thermique - place de la marche et du vélo et des transports en commun décarbonés - Combien de personnes dans la future équipe vont elles se consacrer à la transition écologique - combien sont compétentes -... : C'est le moment de vérifier la place de la transition écologique au coeur des programmes . Alors la semaine prochaine, nous livrerons des critères pour choisir au mieux.