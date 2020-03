Le coronavirus infliencera-t-il la participation aux Municipales ?

On parlera emploi dans cette édition avec ce mercredi, un forum job d'été à Blois. L'occasion de trouver dès 16 ans des opportunités de travailler. Et cette année, l'innovation est au service de la recherche d'une première expérience de travail.



Le Berry terre de vélos pendant deux jours en ce début de semaine. La course cycliste Paris Nice arrive à La Châtre demain avant un contre la montre à Saint-Amand-Montrond.



Le coronavirus peut-il influencer le taux de participation aux élections municipales ? Ce dimanche c'est le premier tour. A Bourges, la mairie a pris des mesures.



En fin d'édition rencontre avec Annick Gombert, la maire du Blanc. En cas de réélection elle souhaite une ville zéro déchets. Elle nous expliquera comment y compte y parvenir.