Le coronavirus, la transition écologique et l'économie

En effet, l’économie en général est devenue dépendante de la Chine et l’on voit aujourd’hui cruellement les défauts des sirènes "bas prix et flux tendus"...

Il faut réfléchir "au jour d’après"

C’est même déjà une « bataille d‘après » qui a commencé entre les partisans d’un retour à la normale, ceux qui veulent poursuivre la mondialisation en corrigeant ses effets négatifs, et ceux qui veulent changer en profondeur la société pour des raisons écologiques ou sociales.

Le pape François déjà avec Laudato Si nous invitait à cette transformation

C’est clair, et cinq ans après, et à cause de l’événement Coronavirus, les mentalités évoluent : Un sondage réalisé hier pour Libération indique que les Français aspirent à une nouvelle société post Covid 19 avec deux avancées : la relocalisation en Europe et la protection des services publics.

En effet, concrètement, nous nous rendons compte que les services essentiels dont nous avons besoin aujourd’hui - les soins, l’alimentation, les livraisons - assurés d’ailleurs par le public mais aussi par le privé - sont réalisés par ceux qui ne disposent pas des meilleurs revenus, et qui sont pourtant aujourd’hui dans le haut de l’échelle de l'utilité « au temps du Corona-virus » et du confinement.

Notre modèle de développement est à l’épreuve

Il est d’autant plus à l’épreuve que l’on constate une forte baisse de la pollution - pas complète à cause des centrales à charbon, de nos feux de cheminées, des épandages actuels et de l’anticyclone pour faire court - .

La baisse de la pollution va épargner sans doute plus de vie que le Covid 19 n’en coûtera !. Ce qui pousse à bouger les lignes prioritaires pour l’après Covid 19 où on aura fait prédominer fort heureusement la santé sur l’économie.

Ainsi, Selon l’Organisation mondiale de la santé ou l’Agence européenne de l’environnement, ce que l’on peut « économiser » ce sont en France les 48000 à 67000 décès liés à la pollution chaque année, ou 800 000 en Europe, et près de 9 millions dans le monde.

Déjà, en supprimant la pollution crée par l’énergie fossile, on pourrait éviter un tiers de ces décès.

Les acteurs économiques doivent entendre le terrible coup de semonce du coronavirus

Il faut engager une métamorphose de l’économie en relocalisant l’industrie pharmaceutique et celle des besoins essentiels, en fondant des systèmes économiques plus petits et plus résilients comme l’autosuffisance alimentaire à l’échelle de nos territoires ;

L’Etat devra aussi multiplier son soutien financier à la rénovation énergétique des bâtiments publics comme privés,

et aussi fortement aider à la transformation de nos modes de déplacements avec un soutien aux nouvelles infrastructures de transport propre : cela veut dire un plan d’arrêt de la production des voitures à moteur à explosion, la construction systématique de pistes cyclables intercommunales, la fin des avantages fiscaux de l’avion, une plus forte incitation aux transports en commun propres…

et dans le même esprit, nous devons réaménager nos villes et nos communes pour que le plaisir de cultiver son jardin prédomine sur celui de parcourir le monde … Un beau chantier !