Le coronavirus, les Pays de la Loire sont plutôt épargnés.

Le coronavirus continue de se propager en France, avec plus de 400 cas recensés aujourd'hui. Mais les Pays de la Loire sont plutôt épargnés, avec 8 cas confirmés. Nous en parlerons avec Jean-Jacques Coiplet, président de l’Agence Régionale de Santé.



A 10 jours du premier tour des élections municipales, nous ferons aussi un tour d’horizon des 5 villes préfectures des Pays de la Loire pour vous donner un aperçu des forces en présence dans chaque ville.



Nous nous intéresserons à la pratique du sport auprès des ligériens à l’heure où Les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs de Vendée et de Mayenne, le Centre de Ressources Sport Santé d’Angers, et la Maison Sport Santé de Brûlon en Sarthe font partie des 138 structures en France labellisés Maisons Sport Santé par le Gouvernement. Leur objectif est de démocratiser la pratique du sport afin de lutter contre la sédentarité.



Rencontre aujourd’hui avec Sœur Bernadette Moriau. C’est la 70ème miraculée de Lourdes... avant d’évoquer une nouvelle l’actualité du coronavirus sous un angle ecclésial. Alors qu’un certain nombre de diocèse ont demander à ce que les fidèles ne communient qu’uniquement dans la main et que cela peut poser problème à un certain nombre de fidèles attachés à recevoir la communion sur la langue, il existe des solutions.



Et enfin, nous nous intéresserons à une chorale mayennaise qui aura la chance de se produire lors d’un grand concert à New York.