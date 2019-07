Le coup d'envoi est donné !!!

"Toujours + le festival !!!" reçoit le coup de cœur de Joëlle, Pierre Deyfette le Président du Festival Off puis les spectacles "Une forêt en bois construite", Julien Cottereau, For Ever avec Hélène Darden, Comment ça va ?, Oh Maman !, Paulina, Lettre à Anne

La musique en live avec Marjolaine Piémont pour les talents Adami

"Toujours + le festival!!!"