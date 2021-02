Le couple au temps du confinement

"Des couples se sont rendus compte qu'ils se dispersaient trop. Donc ils ont ajusté le curseur et ont affronté ensemble des problématiques de leur couple".

Claude Guary, conseillère conjugale et familiale au sein du cabinet Raphaël de Nancy



La crise sanitaire et économique, les confinements, le télétravail... L’année passée n’a pas été de tout repos pour les couples. Pour certains, ces épreuves ont renforcé les liens. Pour d'autres, elles ont eu l'effet inverse.