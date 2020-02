Le CPCL: Caméra Photo Club du Lochois

Zoom cette semaine sur le Caméra Photo Club du Lochois (association créée en 1966).

Installé à Loches, ville médiévale chargée d’histoire et de patrimoine, le C.P.C.L bénéficie d’une situation au cœur de la Touraine du Sud.

Ses membres, photographes et vidéastes, sont porteurs de nombreux projets et à l’origine de nombreuses réalisations (expositions, diaporamas, courts-métrages…).

Ouvert aux amateurs comme aux plus expérimentés, le C.P.C.L se veut un lieu d’échanges, de perfectionnement et de création.

Pour nous présenter ce club nous recevons son président: Didier Gosselin.