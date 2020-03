Le CPFP La Rouatière est situé sur la commune de Souilhanels au cœur du Lauragais, et bénéficie d’un site remarquable sur plusieurs hectares



L’établissement dispose :



De transports scolaires quotidiens depuis Castelnaudary 8Km, Toulouse 49 Km, Carcassonne 45 Km, Revel 15 Km. Desserte hebdomadaire depuis Mirepoix

D’un Internat mixte, d’un restaurant self, d’un gymnase

Depuis 1923 les formations se sont développées autour d’une ligne directrice : Le service à la personne



L’établissement regroupe à ce jour un Lycée Privé sous contrat d’Enseignement Professionnel (LEAP) et un Centre de Formations en Travail social niveau II au niveau V. Les formations en Travail Social sont également dispensées sur le site de Perpignan.



