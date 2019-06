Le CRA de Lyon Saint-Exupéry pointé du doigt par Forum Réfugiés

Le rapport national 2018 de Forum Réfugiés sur les centres et locaux de rétention n'est pas pour plaire. Il dénonce un défaut de protection des droits des personnes, un manque de prise en compte de la santé des personnes enfermées, et une forme de rétention allant au-delà de la cohérence : enfermer pour enfermer, ce n'est pas la solution, selon Hassan Ndaw (directeur adjoint de Forum Réfugiés et chargé de l'assistance juridique).

Lyon, un ancien centre modèle

Le CRA de Lyon est un ancien hôtel reconverti en centre de rétention. Aujourd'hui, il tourne à capacité maximale d'accueil : la promiscuité, les conditions d'enfermement sont loin d'être idéales et engendrent des violences et des tensions.

Lyon n'a plus rien du centre modèle qu'il était, relève Hassan Ndaw. C'est à présent une "garderie" en attendant l'expulsion des personnes (un taux de 50%, en majorité vers des pays hors union européenne). "Il y a des personnes enfermées qui n'ont rien à faire là", souligne Hassan Ndaw. "Nous sommes inquiets, nous avons alerté les autorités, ils nous entendent mais ne nous écoutent pas".