Le Crepi de Touraine initie les sans emplois à la réalisation vidéo

Depuis le mois d'octobre, une dizaine de personnes éloigné de l'emploi ont participé à un atelier plutôt original. Armé de caméra vidéo, ils ont réalisé des court métrage sur des métiers en tension. C'est "l'action j'irai travailler chez vous".



Les assises départementales de l'Islam se tenaient ce mercredi après-midi dans le Loir-et-Cher. Objectif : structurer le culte musulmans dans le département et désigner des représentants qui se feront le relais de la communauté avec les autorités.



On verra quelques averses demain et des éclaircies. Les températures seront un peu au dessus des 10 degrés.