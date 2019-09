Le début d'une nouvelle saison pour les basketteurs tourangeaux

Coup d'envoi de la saison, demain (mardi) à la Rochelle pour l'Union Tours Métropole Basket. Premier match de coupe de France. Et nouveau test pour une équipe presque entièrement renouvelée.



On parlera aussi transition énergétique. La mobilisation citoyenne porte ses fruits dans le Vendômois. L'association Energies vendômoises vient de concrétiser son premier projet autour du photovoltaïque.



La météo, le beau temps et les températures se maintiennent en Touraine Loir et Cher. On attend 25 degrés en moyenne demain.