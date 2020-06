Le début des moissons retardé de dix jours à cause de la pluie en Anjou

Les moissons ont débuté cette semaine en Maine-et-Loire. "Avec les fortes pluies de la semaine dernière, on a dû commencer dix jours plus tard que prévu", constate Fabien Cadeau, patron d'une entreprise de travaux agricoles de Brain-sur-l'Authion. Entre les moissons et le pressage de la paille, cette période représente un quart de son activité annuelle.