Le déconfinement de la culture - Joël Brouch

Invité : Joël Brouch, directeur de l'OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

Les rassemblements en grand nombre restant interdits cet été, c’est la fin des festival d’été, mais aussi des représentations théâtrales, des concerts… Comment penser l’avenir de la culture à court et plus long terme ? Comment la région participe-t-elle au soutien des artistes ?



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Le département réhabilité par la pandémie (Par Dominique Breillat)

Livres : "Recueil de lettres" de Marquise de Sévigné aux éditions Perrin (Par Floride d’Harcourt)

Environnement : Comparaison des comportements face au covid-19 et face au changement climatique (Par Martine Laplante)

Voyage : Remontée le long de la Spree à Berlin pour la saison des Biergarten (Par Jean-Luc Pozzo)



Chanson :

Tutti frutty / Little Richard