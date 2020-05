Le déconfinement des cultes - Paul Perromat

Invité : Paul Perromat, Délégué Episcopal à l'Information du Diocèse de Limoges

L’Eglise a connu le confinement, comment se prépare-t-elle au déconfinement? Quelles demandes des fidèles ont émergé pendant cette période et comment les diocèse y ont-ils répondu?



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Théorie et pratique du déconfinement scolaire (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : "Le dernier loup" de Jean-Jacques Annaud (Par Danielle Lacoste)

Jardinage : Les pièges à phéromones (Par Dorothée Falières)

Livres jeunesse : "Zelda et les évaporés" de Florence Aubry aux éditions Rouergue (Par Madeleine Varaigne)



Chanson :

Yellow Hearts / Ant Saunders