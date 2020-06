Le déconfinement des théâtres - Xavier Viton

Invité : Xavier Viton, comédien, auteur, metteur en scène, trésorier de l'association des Théâtres Privés en Régions





Au théâtre, les spectateurs viennent voir un spectacle mais viennent aussi chercher du lien social. En cas de distanciation physique des spectateurs et comédiens, que devient l’essence du théâtre? Regard sur la situation, artistique et économique, des théâtres privés et leur avenir proche





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :



Regard éditorial : 2020, la troisième crise économique majeure (Par Philippe Chalmin)



Intergénérationnel : Les dossiers du magazine Okapi: l'histoire de la basket, chaussure intergénérationnelle, et l'option plongée au collège les Sicaires de l'Île d'Yeu pour les 12/14 ans (Par Danielle Lacoste)



Reportage : Ouverture des Bassins de Lumières à Bordeaux (Par Violaine Attimont)





Chanson :

Voyage voyage / Desireless