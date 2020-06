Le déconfinement des théâtres - Xavier Viton

Invité : Xavier Viton, comédien, auteur, metteur en scène, trésorier de l'association des Théâtres Privés en Régions

Au théâtre, les spectateurs viennent voir un spectacle mais viennent aussi chercher du lien social. En cas de distanciation physique des spectateurs et comédiens, que devient l’essence du théâtre? Regard sur la situation, artistique et économique, des théâtres privés et leur avenir proche (Rediffusion)



Journal régional : (Par Erica Walter)



Chroniques :

Regard éditorial : Liberté et sécurité, une question politique (Par François Hervouët)

Librairies chrétiennes : "La crise de la Joie" de Pierre Giorgini aux éditions Bayard (Par Pierre-Yves Camiade)

Sport : UBB : le nouveau départ (Par Françoise Ladouès)

Philosophie : Qu’est-ce qu’une émeute ? (Par Patrick Rödel)



Break my heart / Dua Lipa