Le déconfinement et les signaux de changements

Ce n’est pas le retour au monde d’avant. Derrière ce déconfinement, c’est tout le monde d’avant qui a muté.

Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est … en train de naître.

Les Français, comme dessine les sondages ont changé sur de nombreux points en un an : leur rapport au domicile-travail, aux relations, à l’e commerce, aux produits locaux…

Aujourd’hui c’est normalement la fin du télétravail, mais, selon Odoxa, 1 Français sur 5 a expérimenté le télétravail et, surtout, il y a pris goût ! Ce signifie : économie de transport et de temps de transport (jusqu’à 1h30), souplesse horaire, qualité de vie. Plus les Français sont jeunes, plus ils télétravaillent et il apprécient le télétravail (80 % des trentenaires) même si cela signifie pour la moitié plus d’heures de travail. Leur rêve : une semaine partagé également entre télétravail et bureau

Cela va entrainer un changement de domicile pour plus de la qualité de vie : des espaces extérieurs, du calme et une belle vue… voici les 3 éléments qui ressortent.

La SNCF ne s’y est pas trompé : elle vient d'annoncer un abonnement spécial télétravail avec 250 voyages sur une carte annuelle.

Ainsi le centre-ville des métropoles a moins la côte, les villes moyennes attirent.

Le commerce a aussi changé : l’achat sur internet se généralise, la livraison des repas à vélo ou scooter semble avoir explosé. Mais la crise sanitaire a aussi remis les potagers et les jardiniers en avant, et le Français préfère manger un produit local plus qu’un produit bio qui aurait voyagé, bonne logique.

Et enfin, selon le sondage Harris Interactive,ce qui a le plus manqué aux Français , c’est à 71 % les restaurants et en deuxième position 59 % les voyages. Pour le restaurants, c’est un retour sans trop de changement a priori mais en ce qui concerne les voyages, cela sera plus local, vers la staycation...

Et les relations humaines dans tout cela ? C'est le plus important. Sur le sujet, on a appris et on utilise maintenant couramment l’ordinateur et Teams (35%) ou Zoom (26%) pour les réunions de travail ou le rendez-vous avec les grand parents, qui surclasse le téléphone. On y a appris à couper soi même son micro pour respecter l'autre parole, et aussi à se concentrer sur l’essentiel… avant la joie de se voir, moment qui est devenu plus intensément joyeux.

Un bilan post confinement plutôt encourageant pour la Maison Commune.