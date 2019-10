Le décrochage scolaire : un parcours existe pour les jeunes qui le vivent

Qu’est-ce que le décrochage ?

A l’IFF Europe, nous nous intéressons aux étudiants qui décrochent des études supérieures. Ce sont des étudiants qui ont interrompu leurs études en cours d’année ou de cycle universitaire. Ils peuvent avoir eu un parcours scolaire difficile ou bien au contraire un parcours plutôt facile jusqu’au bac.

D’après l’OCDE, en 2013,1 étudiant de première année sur 4 sort du cursus universitaire sans diplôme.

En 2012, 1 étudiant sur 5 sort du système d’études supérieures sans diplômes.

Quels sont les symptômes du décrochage ?

Le décrochage est souvent lié à une problématique d’orientation, le jeune se pose des questions sur le sens dans ses études et dans sa vie professionnelle.

Mais aussi autour de la connaissance de soi : articulation entre ce que je suis ou veux être et ce que je fais ou veux faire.

Et cette problématique d’orientation est souvent liée à confiance en soi, en effet le fait de construire un projet professionnel nécessite une confiance en soi et en ses capacités (en sa capacité à faire les bons choix); et une confiance dans le monde, une confiance que j’y ai ma place.

Le décrochage est une rupture dans le parcours scolaire idéal ou projeté. Cette rupture entraîne un sentiment d’échec qui impacte négativement son estime et sa confiance et l’image qu’il a de l’enseignement supérieur.

Et que proposez-vous face à ça ?

L’IFF Europe, à Angers est un institut de formation, centre associé à l’UCO et école de Fondacio, une communauté œcuménique.

Notre pédagogie s’appuie sur trois dimensions : l’apprentissage expérientiel, existentiel, intellectuel c’est-à-dire d’approfondir ce qui donne sens à leur existence, d’acquérir des fondements théoriques, des méthodes de travail et des expériences de terrain pour conduire leur projet de vie, en particulier dans le domaine professionnel.

Nous proposons une formation, le parcours Tremplin : 6 mois pour travailler à temps plein ses questions d’orientation de janvier à juin.

Cette formation existe depuis 2010, avec 177 étudiants formés.

Le parcours Tremplin s’adresse à des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, notre pédagogie est participative avec des expériences de terrain : stage professionnel et expérience solidaire et un accompagnement individualisé tous les 15 jours par un accompagnateur référent.

L’esprit de notre formation est de croire en chacun de nos étudiants et les accompagner dans leur recherche d’orientation et de sens pour leur vie

L’Objectif Tremplin est d’élaborer, de confronter et de mettre en œuvre son projet d’orientation : quelles études ? pour quel projet professionnel ?

Comment ?

- En apprenant à mieux se connaître pour gagner en estime et en confiance en soi. Pouvoir répondre à la question de Qui suis-je ? Comment je fonctionne ? Quelles sont mes qualités ? Quelles sont mes limites ? Et développer une meilleure compréhension de l’homme en société.

- En acquérant une meilleure perception des enjeux du monde (rencontre d’intervenants de différents secteurs, expérience solidaire, stage en milieu professionnel…) et en essayant de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui pour élargir sa conscience à des enjeux de société.

- En développant des compétences humaines et professionnelles

- En retrouvant une dynamique de réussite dans ses études