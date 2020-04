Le Défenseur des droits - Romain Blanchard

Invité : Romain Blanchard, chef de pôle régional Nouvelle-Aquitaine du Défenseur des Droits



Quels sont les missions du Défenseur des droits?

Quels sont les sujets sur lesquels il est le plus fréquemment saisi en cette période d’état d’urgence sanitaire?





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :

Regard éditorial : La pandémie, révélatrice de qualités de la classe politique (Par Dominique Breillat)



Livres : "Au soleil redouté" de Michel Bussi aux éditions Presses de la Cité (Par Marie-Françoise André)



Environnement : Y a-t-il un lien entre les épandages agricoles et le coronavirus ? (Par Martine Laplante)



Voyage : Procida, l'île oubliée dans la baie de Naples (Par Jean-Luc Pozzo)





Chanson :

Stevie Wonder / Isn’t she lovely