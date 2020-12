Le défi de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail

C'est cette semaine qu'est fêtée la journée mondiale des personnes handicapées. Le handicap est un sujet qui concerne directement notre société. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que plus d’un milliard de personnes, soit 15% de la population de notre planète, souffrent d’une forme ou d’une autre de handicap. Cette différence cause encore une inégalité dans l'accès à l'emploi. En région Normandie, le taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap est de 6.10 % dans la fonction publique. Face à ce défi de l'inclusion, des acteurs du terrain se mobilisent. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de 3 d'entre eux. Florian Wynne, directeur adjoint de Cap emploi dans le Calvados. Delphine Dupont, directrice de l'Esat de Colombelles, en périphérie de Caen. Et Philippe Palamaras, dirigeant d'Handyjob.