Un jeune dromois a rendez-vous avec le défi de sa vie ce dimanche à la base de loisir de Montélimar. Un défi sportif mais aussi personnel. Ce montilien de 21 ans est en situation d'handicap depuis l'enfance et il parcoura dimanche 2km de natation, 105 km de vélo et 21km de course à pied. Un défi hors norme pour un jeune hors norme. C'est votre rendez-vous Tendre Oreille.