Le défi des associations face à la crise sanitaire

SE REORGANISER

En raison de l’épidémie, les milliers d’associations qui existent en France se sont réorganisées. C’est le cas des établissements gérés par la Fondation Apprentis d’Auteuil. Des écoles et des crèches ont du fermer tandis que les résidences sociales ou les foyers où vivent des jeunes à l’année sont restés ouverts. C’est cette même capacité d’adaptation dont a fait preuve la Fondation Saint Jean de Dieu qui gère en France 6 établissements qui interviennent dans les domaines social, médico-social et sanitaire. « Nous avons fait le maximum pour nous adapter afin que les collaborateurs, patients et résidents puissent bénéficier des meilleurs conditions de sécurité », explique son directeur général Patrick Colombel.



MAITENIR LA QUALITE DU LIEN

Comment garder le lien ? Cette question est la préoccupation constante de Nicolas Truelle, le directeur général de la Fondation Apprentis d’Auteuil. Cette exigence est essentielle dans le registre éducatif pour maintenir la continuité pédagogique. « Des enseignants n’ont pas hésité à prendre du temps par téléphone avec chaque élève, organiser le travail à distance par petits groupes via les réseaux sociaux afin d’éviter les décrochages », explique Nicolas Truelle. Devant les difficultés, les établissements de la Fondation Saint Jean de Dieu ont su également montrer leur créativité. « Cette période a permis de révéler des compétences qu’on ne soupçonnait pas, des trésors d’ingéniosité, une solidarité nouvelle se sont exprimés » reconnait Patrick Colombel.



Tout n’est cependant pas simple à gérer. Le confinement peut créer des tensions, parfois même des violences dans les familles. Avec d’autres associations comme le Secours Catholique, la Fondation Apprentis d’Auteuil a mis en place un numéro gratuit : écoute info familles, pour répondre à ce défi : le 01 81 89 09 50.



CE QUE LE CONFINEMENT NOUS APPREND

Le confinement permet aux associations de faire preuve de souplesse, de retrouver le sens de l’écoute. Selon le directeur général de la Fondation Apprentis il s’agit, encore plus qu’auparavant « d’écouter les jeunes au jour le jour afin qu’ils puissent être eux-mêmes porteurs d’idées pour affronter les difficultés qu’ils traversent ». Nicolas Truelle prévient cependant : « la situation au sortir du confinement sera encore plus difficile qu’avant, nous aurons plus que jamais besoin de faire preuve de solidarité les uns envers les autres ». Selon Patrick Colombel, il faut prendre conscience que « rien ne sera plus comme avant ». L’enjeu sera de se réinventer « au plus grand bénéfice de patients » et plus largement de toutes les personnes en situation de fragilité.