Le Denier de l'Eglise 2021

Nouveau numéro Ligne De Mire présenté par Jean-Michel Badet pour parler du Denier de l'Eglise 2021. Au programme ce jour, l'importance de donner, les budgets des diocèses de Besançon et de Belfort-Montbéliard, les salaires des prêtres et des laïcs et encore le fonctionnement des paroisses.