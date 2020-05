Le département d'Indre et Loire à la rescousse du secteur touristique

Ce vendredi, première réunion du conseil départemental depuis le mois de mars et le confinement. A l'ordre du jour, entre autre, un plan d'aide au tourisme.



Du cinéma en plein air à l'aérodrome de Blois Le Breuil. C'est la dernière idée de Cap Ciné et du conseil départemental de Loir-et-Cher. Dès le 15 juin prochain, le public pourra faire un plongeon dans les années 50 en redécouvrant le principe du Drive'in



Fera-t-il beau pour ce weekend de Pentecôte ? La réponse et oui. Beau et chaud pour ces trois jours de long weekend.