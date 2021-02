Le département de la Meuse veut booster son attractivité

Près de 185 000 habitants, nichés à la frontière de nombreux territoires : les départements des Ardennes, de la Marne et de la Hautes Marne, la Meurthe et Moselle, les montagnes des Vosges et même de l’autre côté de la frontière, la Belgique.



Un territoire carrefour, mais qui compte bien en ce début d’année, rappeler qu’il dispose de nombreux atouts. Petit poucet du Grand Est, terre aux trésors discrets, ou territoire en devenir ?



Réflexion avec Stéphane Lagnel, directeur général de l’agence Meuse Attractivité. Elle a lancé sa nouvelle campagne de promotion pour 2021.