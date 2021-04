Le département de Meurthe-et-Moselle réfléchit au collège de demain

Pour que la qualité d’encadrement et d’enseignement de ses élèves gagne en qualité, le département de Meurthe-et-Moselle a lancé en 2012 le plan 'collège nouvelle génération'. Une vaste opération à destination des collégiens, pour un budget de 335 millions d’euros. Parmi les mesures phares, la rénovation et la construction de nouveaux établissements. La mixité sociale et éducative est également une priorité.



Rencontre avec le vice-président délégué à l'éducation, à la citoyenneté et aux sports pour le département de Meurthe et Moselle, Antony Caps.