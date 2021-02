Le département des Alpes-Maritimes vote 14 millions d’euros pour les associations de la culture et du sport

Les associations et les acteurs en charge de la culture et du sport sont aidés par le département des Alpes-Maritimes pour traverser les crises: Covid et tempête Alex.

Le budget: observé à la loupe ces derniers temps. Beaucoup d'associations des Alpes-Maritimes connaissent des difficultés notamment dans le monde du sport et de la culture. Le département assure maintenir ses subventions. Une respiration pour beaucoup.

Charles Ange Ginésy, Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes précise: "ce sont plus de 8,4 millions d’euros de subventions aux communes, associations et organismes culturels de notre territoire qui ont été unanimement votés" et rajoute que "les subventions de fonctionnement "​aux associations œuvrant dans le domaine du sport et de la jeunesse sont à hauteur de 5,8 millions d’euros".