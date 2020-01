Le déploiement de la fibre optique dans la métropole bordelaise progresse à grand pas

La métropole prévoyait d’équiper de la fibre optique ses 28 communes d’ici 2022, ce sera chose faite fin 2020. 80 % des logements sont éligibles, il n’en reste que 20 % à terminer donc et cela devrait se faire d’ici la fin de l’année, soit avec 2 ans d’avance sur le programme initial. Une avance dont se sont réjouit Patricia Goriaux, directrice de la société Orange pour le grand sud ouest.

Pour Bordeaux, les boitiers de raccordement aux logements ont d’ailleurs été fabriqués de plus petite taille que le standard pour être plus discrets et de couleur pale pour se confondre avec la pierre calcaire bordelaise.

En Nouvelle-Aquitaine Orange déploie la fibre dans 240 communes et compte à ce jour près de 900 000 logements éligibles. Une carte de la couverture est disponible sur le site : reseaux.orange.fr