Le derby FC Nantes - FC Lorient, tournant dans la saison des clubs bretons !

Le sprint final est bel et bien lancé en Ligue 1 avec deux clubs bretons qui s'affrontent dimanche dans la lutte pour le maintien. Malheur au perdant, donc, entre le FC Nantes et le FC Lorient... Quant à l'En Avant Guingamp, en Ligue 2, il faut absolument bonifier la victoire obtenue à Ajaccio pour rester hors de la zone rouge. Enfin, le Stade Rennais et le Stade Brestois doivent engranger le maximum de points pour bien finir la saison..