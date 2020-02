Le dernier est en hausse de 6.3% en Sarthe!

Alors que les 2/3 des diocèses voient les dons baisser, en Sarthe le Denier a augmenté de 6.3% en 2019. Et cela alors que le nombre de donateurs a baissé. Les détails, et les remerciements, avec Nicolas Thomas et Julie Prunier du service de l'economat.



Pour donner:



https://don.sarthecatholique.fr/don/je-donne/