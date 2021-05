Le diable de mer

Malgré les apparences et la relative rareté des observations, la mer Méditerranée est peuplée d’une grande diversité d’espèces de Chondrichtyens. Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 74 espèces de poissons cartilagineux sont considérées comme résidentes des eaux méditerranéennes. Ainsi, on retrouve 40 espèces de requins, 32 espèces de raies et une unique espèce de chimère. Parmi toutes ces espèces, nous retrouvons l'étrange diable de mer. Unique espèce de la famille « Mobulidae » à vivre en mer Méditerranée, ce dernier est également l'espèce la plus menacée des 11 espèces du genre popularisé par la raie manta géante. L’espèce est en danger (EN) d’extinction depuis 2006 et sa population continue à diminuer. Mais pourquoi ? Quels sont les dangers qui pèsent sur cette espèce ? Comment la protéger ? L'association Ailerons mène une expédition dans les mois à venir pour en savoir plus sur cette espèce méconnue et fascinante.

Pour en savoir plus sur l'association Ailerons : https://www.asso-ailerons.fr/

Pour les aider financièrement : https://fr.ulule.com/expedition-ddm/

Pour en savoir plus sur Extinction Rebellion : https://extinctionrebellion.fr/