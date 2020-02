Le diaconat permanent Laurent et Elisabeth Szymczak

Mgr d’Ornellas, archevêque du diocèse de Rennes va ordonner 3 nouveaux diacres permanents le dimanche 1er mars à la cathédrale de Rennes. Avec leur épouses ils seront appelés à être des témoins de la charité dans le monde et dans l’Eglise. A travers leur activité professionnelle et leurs engagements associatifs ils seront les signes officiels de l’Eglise dans la société en tant que ministres ordonnés

Aujourd'hui écoutons le témoignage de Laurent et Elisabeth Szymczak