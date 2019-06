Le diocèse de la Sarthe conclu son synode ce lundi de Pentecôte

Les catholiques Sarthois attendent ce lundi de la Pentecôte avec impatience. Monseigneur Le Saux prendra la parole le matin et une messe est organisée à la cathédrale Saint Julien du Mans l'après-midi. Lancer depuis presque 2 ans le synode diocésain se termine. On y revient avec Sophie Daugerias, secrétaire général du synode et Père Paul-Antoine Drouin, vicaire général.