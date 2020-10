Le diocèse de Luçon annonce des actes de reconnaissance officielle et de repentance publique pour les victimes de pédophilie

Depuis plusieurs mois, Mgr Jacolin, a fait entreprendre au diocèse une démarche de vérité sur les abus de conscience et les abus sexuels dans l’Eglise, et a reçu personnellement plusieurs dizaines de victimes de prêtres pédocriminels. Par voie de communiqué, le diocèse a annoncé hier une reconnaissance officielle des faits, et une repentance publique, le 23 octobre prochain, au cours d’une conférence de presse, où un certain nombre de victimes seront d’ailleurs présentes. Une première pour l’Eglise Catholique en Vendée, et pour l’Eglise en France.